Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Proyección

El documental “Lévame a idea”, sobre la creación y transmisión cultural de las mujeres, llega a O Barqueiro

La proyección se ofrece con entrada totalmente libre y gratuita

Redacción
14/11/2025 22:36
Las creadoras que están detrás del documental "Lévame a idea", de Navíos e Folerpas
Cedida

“Lévame a idea” es el título del documental de Navíos e Folerpas que casualmente salió este año, cuando las Letras Galegas se dedicaron a las cantareiras y su papel en la transmisión de la cultura tradicional. 

El film se proyectará este sábado 15, a las 18.00 horas, con entrada libre y gratuita, en el centro sociocomunitario de O Barqueiro, en Mañón.

“Lévame a idea”, un documental de tres creadoras que oportunamente chega a Ferrolterra polas Letras

Más información

Te puede interesar

Todos los ejemplares actuales desaparecerán de la avenida

Un informe técnico recomendaba la tala de las acacias de Irmandiños en 2009
Redacción
El ideal gallego

El Concello de Ares concluye la campaña de compostaje doméstico
Redacción
Exterior de la piscina

El personal de la piscina de As Pontes exige cobrar las cantidades pendientes desde el mes de junio
Redacción
Bajo de la calle María antes de la reforma

La apertura del garaje de la residencia Galatea, a expensas del vado
X. Fandiño