El documental “Lévame a idea”, sobre la creación y transmisión cultural de las mujeres, llega a O Barqueiro
La proyección se ofrece con entrada totalmente libre y gratuita
“Lévame a idea” es el título del documental de Navíos e Folerpas que casualmente salió este año, cuando las Letras Galegas se dedicaron a las cantareiras y su papel en la transmisión de la cultura tradicional.
El film se proyectará este sábado 15, a las 18.00 horas, con entrada libre y gratuita, en el centro sociocomunitario de O Barqueiro, en Mañón.