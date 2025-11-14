El documental “Lévame a idea”, sobre la creación y transmisión cultural de las mujeres, llega a O Barqueiro

Las creadoras que están detrás del documental "Lévame a idea", de Navíos e Folerpas Cedida

“Lévame a idea” es el título del documental de Navíos e Folerpas que casualmente salió este año, cuando las Letras Galegas se dedicaron a las cantareiras y su papel en la transmisión de la cultura tradicional.

El film se proyectará este sábado 15, a las 18.00 horas, con entrada libre y gratuita, en el centro sociocomunitario de O Barqueiro, en Mañón.