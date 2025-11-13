La gira de The Mercury Riots, con su último disco gravado con Mike Fraser, para en Mañón

The Mercury Riots está integrado por Justin Walker (voz y guitarra), Fede Delfino (bajo), Jonny Udell (batería) y Felipe Rodrigo (guitarra) Elizabeth Bacher

Después del último concierto de Lord Bishop Rocks, O Bar Queiro, en el municipio de Mañón, lanza una nueva convocatoria con raíces estadounidenses, en este caso de Los Ángeles, con la actuación de The Mercury Riots, este viernes 14, a las 23.04 horas.

Este grupo, que bebe de influencias como Tesla, Kingdom Come, Aerosmith o ZZ Top, llega a Galicia después de haber tocado en salas tan míticas como Whisky a Go Go (Los Ángeles), Downstairs at The Dome (Londres) o Spirit of 66 (Bélgica).

En este momento están arrasando con la gira de “In Solstice”, un trabajo publicado el año pasado y grabado nada menos que con el legendario Mike Fraser, que puso su sello a temas de AC/DC, Metallica y Aerosmith.

Las entradas anticipadas se venden, en el propio local, a 8 euros, mientras que si se adquieren en taquilla serán 10 euros. Como siempre, el aforo se limita a 120 personas. (Contacto: 651 657 383).