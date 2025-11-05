Del Bronx a O Barqueiro, Lord Bishop Rocks actúa en el mejor bar “do mundo enteiro”

Lord Bishop Rocks Cedida

O Bar Queiro, en Mañón, no deja de superarse y propone un concierto de Lord Bishop Rocks este sábado 8, a las 23.04 horas, con entradas anticipadas a 8 euros y 10 en taquilla, aunque desde el local recuerdan que el aforo es de 120 personas.

Lord Bishop Rocks viaja desde el Bronx hasta Galicia para ofrecer uno de sus salvajes directos, con un estilo que se conoce como “Hendrixian Motör Funk”, por herencia del auténtico Jimi Hendrix.

Tras haber compartido escenario con leyendas como Johnny Winter, Nazareth o Living Colour, esta referencia del rock a nivel mundial subirá al del “mellor bar do mundo enteiro” con su power trío para diluirse con sonidos del funk, blues y soul.