Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Concierto

Del Bronx a O Barqueiro, Lord Bishop Rocks actúa en el mejor bar “do mundo enteiro”

Este sábado, el local se vuelve a superar proponiendo una auténtica experiencia vital con el “Hendrixian Motör Funk”

Redacción
05/11/2025 11:44
El power trío de Lord Bishop Rocks
Lord Bishop Rocks
Cedida

O Bar Queiro, en Mañón, no deja de superarse y propone un concierto de Lord Bishop Rocks este sábado 8, a las 23.04 horas, con entradas anticipadas a 8 euros y 10 en taquilla, aunque desde el local recuerdan que el aforo es de 120 personas. 

Lord Bishop Rocks viaja desde el Bronx hasta Galicia para ofrecer uno de sus salvajes directos, con un estilo que se conoce como “Hendrixian Motör Funk”, por herencia del auténtico Jimi Hendrix.

Tras haber compartido escenario con leyendas como Johnny Winter, Nazareth o Living Colour, esta referencia del rock a nivel mundial subirá al del “mellor bar do mundo enteiro” con su power trío para diluirse con sonidos del funk, blues y soul.

Te puede interesar

El jugador, durante el encuentro ante el Arenas

Pascu, jugador del Racing de Ferrol: "Estamos mentalmente preparados para el ambiente de O Espiñedo"
Miriam Tembrás
El ideal gallego

El Área Sanitaria de Ferrol renueva tecnología en la unidad de Esterilización y Anatomía Patolóxica
Montse Fernández
Un instante de la intervención de los profesionales de Narón

Accidente de tráfico en Pedroso, Narón, con conductor a la fuga
Eva Mazás Arnoso
La encargada de conducir la sesión en la Central Librera, Silvia Pato, en una presentación en la biblioteca municipal de Ferrol

Una masterclass gratis en Ferrol enseña a "escritores en ciernes" a buscar editorial
Redacción