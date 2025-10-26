Mi cuenta

Mañón

Mañón presenta la campaña “Emocións contra a violencia de xénero” de cara al próximo 25N

La primera actividad, un taller de autoestima, tendrá lugar el próximo martes 4 de noviembre

Redacción
26/10/2025 20:34
Un momento de la presentación de la campaña
Concello

Mañón ha presentado su amplia programación para conmemorar el 25N, Día Internacional Contra la Violencia de Género. El ejecutivo local apuesta este año por visibilizar las emociones a través de varias actividades que se llevarán a cabo los martes del próximo mes en la biblioteca municipal de O Barqueiro (Casa do Concello).

Las propuestas comienzan el día 4 (16.30) con un taller de autoestima a cargo de Tania Merelas, de Proxecto Avezar, que guiará la sesión, que también forma parte de la campaña comarcal “De faro a faro contra as violencias marchistas”.

Ortegal se une en una campaña contra las violencias machistas

Posteriormente, las participantes en este obradoiro serán las encargadas de bordar, hilar y crear el mapa de las emociones, a través de un nuevo taller impartido por Gabi Villasuso que se celebrará los martes 11 y 18 de noviembre (16.30). Para participar es necesario inscribirse en el teléfono 681 147 029, en el correo igualdade@manon.es o en las oficinas del Concello.

El propio martes 25 se procederá, a las doce del mediodía, a la lectura de un manifiesto en la casa consistorial. Todas estas actividades se complementarán con otras propuestas impulsadas junto a otros Concellos de Ortegal, que se presentarán el 4 de noviembre.

