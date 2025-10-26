Mañón presenta la campaña “Emocións contra a violencia de xénero” de cara al próximo 25N
La primera actividad, un taller de autoestima, tendrá lugar el próximo martes 4 de noviembre
Mañón ha presentado su amplia programación para conmemorar el 25N, Día Internacional Contra la Violencia de Género. El ejecutivo local apuesta este año por visibilizar las emociones a través de varias actividades que se llevarán a cabo los martes del próximo mes en la biblioteca municipal de O Barqueiro (Casa do Concello).
Las propuestas comienzan el día 4 (16.30) con un taller de autoestima a cargo de Tania Merelas, de Proxecto Avezar, que guiará la sesión, que también forma parte de la campaña comarcal “De faro a faro contra as violencias marchistas”.
Posteriormente, las participantes en este obradoiro serán las encargadas de bordar, hilar y crear el mapa de las emociones, a través de un nuevo taller impartido por Gabi Villasuso que se celebrará los martes 11 y 18 de noviembre (16.30). Para participar es necesario inscribirse en el teléfono 681 147 029, en el correo igualdade@manon.es o en las oficinas del Concello.
El propio martes 25 se procederá, a las doce del mediodía, a la lectura de un manifiesto en la casa consistorial. Todas estas actividades se complementarán con otras propuestas impulsadas junto a otros Concellos de Ortegal, que se presentarán el 4 de noviembre.