Los Concertos de Outono de Mañón llegan a la recta final en una iglesia de Ribeiras do Sor

Julia Dopico Vale en un concierto ofrecido en el Antigo Hospicio de FerroL Jorge Meis

El programa municipal Concertos de Outono 2025, que propone actuaciones para hacer más llevadera la transición al invierno en el municipio de Mañón, aterriza este mismo domingo 12, a las 18.00, en un nuevo escenario eclesiástico.

Esta vez, Julia Dopico Vale presentará el proyecto “Rumbo América”, basado en música y poesía de cantautores sudamericanos, en la iglesia de San Cristobo de Ribeiras do Sor. Como en todo el ciclo, la entrada es libre y gratuita. Las próximas citas, con las que se despedirá la iniciativa, tendrán lugar el sábado 8 de noviembre y domingo 26 de diciembre, a cargo de Jamila Purofilin y Airiños da Capela.