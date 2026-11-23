Casa consistorial de Cerdido Jorge Meis

El Ayuntamiento de Cerdido aprobó el pasado jueves 19 de noviembre la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que afecta a todo el personal laboral y funcionario de la administración local.

La medida –publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia– salió adelante en un pleno de carácter extraordinario con el voto de calidad del alcalde, el popular Alberto Rey, tras producirse un empate en la primera votación.

Desde CCOO explican que en la mesa de negociación la propuesta solo obtuvo el “sí” del regidor, frente a una abstención y tres votos en contra. La secretaria comarcal de la Federación de Servizos á Cidadanía de CCOO de Ferrol, Avelina Riveira, denuncia que la modificación “favorece claramente a determinados postos de traballo en detrimento doutros” y que la negociación colectiva se sustituyó por lo que la delegada sindical de personal laboral en el Concello, Mar Caneiro, califica de “unha imposición”.

El sindicato apunta que un mes antes del pleno pidió una reunión con el gobierno local para trasladar las inquietudes de la plantilla, pero que dicho encuentro nunca se celebró.

En este sentido, la representación de los trabajadores asegura que reclamó en varias ocasiones la retirada de la medida y la apertura de una mesa de diálogo, algo a lo que el alcalde, remarcan, se negó desde el inicio.

Censuran que se imponga “unha valoración realizada por unha empresa externa” que, a su juicio, desconoce la realidad del personal y anuncian movilizaciones que “non prexudicarán o funcionamento dos servizos municipais”.