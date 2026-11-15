Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cerdido

Os encontros ‘De faro a faro contra as violencias machistas’ chegan a Cerdido con Eli Ríos

Este martes 17 terá lugar a presentación de ‘Remexido de patacas’, cun coloquio coa autora aberto ao público

Redacción Ferrol
15/11/2026 05:00
A escritora naceu en Londres e criouse nas terras de Ordes
A escritora naceu en Londres e criouse nas terras de Ordes
Eduardo Castro Bal
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O programa comarcal ‘De faro a faro contra as violencias machistas’ continúa este martes 17 cun novo encontro, desta volta no concello de Cerdido. A proposta achegará ao público ‘Remexido de patacas’, unha novela de Eli Ríos, con aires de receitario, que se presenta como “unha forma sa e saludable de emendar os hábitos aprendidos nesta sociedade”. O encontro coa súa autora desenvolverase no CEIP A Barqueira, a partir das 16.30 horas, con entrada libre.

Equidade, empatía, sororidade e disidencia son os catro ingredientes básicos precisos para mudar referencias históricas “que son incompatibles coa vida”, segundo se constata nesta obra publicada por Baía Edicións, que ademais non precisa maior condimento que a retranca e o humor.

‘Remexido de patacas’, que foi o título gañador do XL Premio Modesto R. Figueiredo, segue a historia dunha muller con gana de vinganza e, a pesar de que o relato incorpore trazos cómicos, no texto vanse retratando problemas moi serios presentes na sociedade. Estes aspectos e outros vencellados ao libro poderanse tratar no coloquio que se abrirá coa escritora galega, nacida en Londres, Eli Ríos.

Programa

A campaña ‘De faro a faro contra as violencias machistas’, que foi presentada a comezos deste mes de novembro, nace da cooperación entre os Concellos de Cariño, Cerdido, Mañón e Ortigueira, co apoio da Xunta e do Pacto de Estado contra la Violencia de Género do Ministerio de Igualdad. Despois desta cita, o programa continuará cunha marcha reivindicativa o día 25 e unhas xornadas formativas o o venres 27, como peche.

Foto de familia en la presentación de la campaña, este lunes

Los municipios de Ortegal presentan su campaña contra la violencia machista

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620