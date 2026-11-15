Os encontros ‘De faro a faro contra as violencias machistas’ chegan a Cerdido con Eli Ríos
Este martes 17 terá lugar a presentación de ‘Remexido de patacas’, cun coloquio coa autora aberto ao público
O programa comarcal ‘De faro a faro contra as violencias machistas’ continúa este martes 17 cun novo encontro, desta volta no concello de Cerdido. A proposta achegará ao público ‘Remexido de patacas’, unha novela de Eli Ríos, con aires de receitario, que se presenta como “unha forma sa e saludable de emendar os hábitos aprendidos nesta sociedade”. O encontro coa súa autora desenvolverase no CEIP A Barqueira, a partir das 16.30 horas, con entrada libre.
Equidade, empatía, sororidade e disidencia son os catro ingredientes básicos precisos para mudar referencias históricas “que son incompatibles coa vida”, segundo se constata nesta obra publicada por Baía Edicións, que ademais non precisa maior condimento que a retranca e o humor.
‘Remexido de patacas’, que foi o título gañador do XL Premio Modesto R. Figueiredo, segue a historia dunha muller con gana de vinganza e, a pesar de que o relato incorpore trazos cómicos, no texto vanse retratando problemas moi serios presentes na sociedade. Estes aspectos e outros vencellados ao libro poderanse tratar no coloquio que se abrirá coa escritora galega, nacida en Londres, Eli Ríos.
Programa
A campaña ‘De faro a faro contra as violencias machistas’, que foi presentada a comezos deste mes de novembro, nace da cooperación entre os Concellos de Cariño, Cerdido, Mañón e Ortigueira, co apoio da Xunta e do Pacto de Estado contra la Violencia de Género do Ministerio de Igualdad. Despois desta cita, o programa continuará cunha marcha reivindicativa o día 25 e unhas xornadas formativas o o venres 27, como peche.