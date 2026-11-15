O San Martiño Literario cumpre con éxito a súa segunda edición na área do Castro de Cerdido
Dende o goberno local fixeron fincapé na importancia de consolidar a cita
O Concello de Cerdido celebrou esta fin de semana a segunda edición do seu San Martiño Literario, un encontro que contou coa participación dun total de dez relatores e actuacións musicais, convertendo a área recreativa do Castro no núcleo cultural do municipio. Esta convocatoria, que se presentou baixo o lema de ‘Palabras que cruzan océanos’, rendeu homenaxe a todas as persoas que tiveron que emigrar procurando un futuro mellor.
Alberto Rey, alcalde de Cerdido, e Amalia Díaz, concelleira de Cultura, inauguraron a xornada cunha benvida institucional, que iría dando paso ás músicas e ás poesías, protagonistas do evento, entre outras actividades vencelladas ao mundo das letras e tamén da emigración.
As persoas participantes que destacaron tomando a palabra foron Raquel Rodríguez, Edita Nogueira, Francisco Vila, Amalia Díaz, Santiago Rodríguez, Xoán Pedreira, José Vázquez Liste, Carmen Presedo, Carlos Salgado, José Luis Graña e Manolo Bermúdez.
Dende o goberno local fíxose fincapé na importancia de consolidar esta cita no calendario de Cerdido, resaltando o alcalde a aposta municipal pola cultura e o talento da zona, mentres que a concelleira se detivo no fío condutor que deu sentido a segunda edición, que conecta directamente coa sociedade e a literatura galegas.