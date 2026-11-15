Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cerdido

O San Martiño Literario cumpre con éxito a súa segunda edición na área do Castro de Cerdido

Dende o goberno local fixeron fincapé na importancia de consolidar a cita

Redacción Ferrol
15/11/2026 22:01
A música e a poesía foron protagonistas do II San Martiño Literario, mais tamén outras sorpresas
A música e a poesía foron protagonistas do II San Martiño Literario, mais tamén outras sorpresas
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O Concello de Cerdido celebrou esta fin de semana a segunda edición do seu San Martiño Literario, un encontro que contou coa participación dun total de dez relatores e actuacións musicais, convertendo a área recreativa do Castro no núcleo cultural do municipio. Esta convocatoria, que se presentou baixo o lema de ‘Palabras que cruzan océanos’, rendeu homenaxe a todas as persoas que tiveron que emigrar procurando un futuro mellor.

Alberto Rey, alcalde de Cerdido, e Amalia Díaz, concelleira de Cultura, inauguraron a xornada cunha benvida institucional, que iría dando paso ás músicas e ás poesías, protagonistas do evento, entre outras actividades vencelladas ao mundo das letras e tamén da emigración.

As persoas participantes que destacaron tomando a palabra foron Raquel Rodríguez, Edita Nogueira, Francisco Vila, Amalia Díaz, Santiago Rodríguez, Xoán Pedreira, José Vázquez Liste, Carmen Presedo, Carlos Salgado, José Luis Graña e Manolo Bermúdez.

Dende o goberno local fíxose fincapé na importancia de consolidar esta cita no calendario de Cerdido, resaltando o alcalde a aposta municipal pola cultura e o talento da zona, mentres que a concelleira se detivo no fío condutor que deu sentido a segunda edición, que conecta directamente coa sociedade e a literatura galegas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620