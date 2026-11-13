El área recreativa de O Castro de Cerdido celebra su San Martiño Literario

Un concierto en el aniversario del área recreativa de O Castro, en Cerdido Cedida

Bajo el lema de ‘Palabras que cruzan océanos’ se celebrará esta misma tarde, en el área recreativa de O Castro, localizada en el concello de Cerdido, la segunda edición del San Martiño Literario. Con esta elección se anuncia el homenaje que se rendirá este año durante el evento a la emigración, un fenómeno estrechamente ligado a Galicia y a su literatura. Poesía, actuaciones musicales y otras sorpresas serán los principales atractivos del encuentro, que se desarrollará a partir de las 18.00 horas.

Más de diez relatores participarán en la iniciativa, que tiene lugar “no escenario perfecto para compartir a paixón polas letras e pola nosa identidade nun contorno único”, valoró el alcalde, Alberto Rey.

Esta jornada, que organiza el Concello de Cerdido, se inaugurará con un acto de apertura institucional, en el que darán la bienvenida el regidor y la concejala de Cultura, Amalia Díaz. La edila dio cuenta del homenaje que se realizará “a todas aquelas persoas que, por diversos motivos, víronse na obriga de marchar das súas casas en busca dun futuro mellor para eles e as súas familias”, aprovechando para animar “a todos os veciños e veciñas a participar nunha tarde diferente na que a poesía, a música e a convivencia serán as grandes protagonistas”.

Después de la inauguración, tomará la palabra el colectivo de intervinientes compuesto por Raquel Rodríguez, Edith Nogueira, Francisco Vila, Amalia Díaz, Santiago Rodríguez, Xoán Pereira, José Vázquez Liste, Carmen Presedo, Carlos Salgado, José Luis Graña y Manolo Bermúdez.