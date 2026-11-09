Excarcelado un conductor de un vehículo volcado en Cerdido

El suceso se registró en torno a las 21.30 horas en un punto cercano al núcleo de Porto AEIG

Un conductor tuvo que ser excarcelado a primera hora de la noche del pasado domingo tras volcar con su vehículo en el término municipal de Cerdido. Según informó esta mañana el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el siniestro se registró en torno a las 21.30 horas en un punto próximo al núcleo de Porto, en la parroquia de A Barqueira.

Fue un particular el que alertó del suceso al 112, informando de que había localizado el turismo boca abajo en mitad del vial. De este modo, desde la central autonómica se movilizó hasta el lugar del accidente a los profesionales del parque provincial de Bombeiros do Eume, al Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Ortigueira y efectivos del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil, además de solicitar la presencia de una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y del servicio de mantenimiento de viales.

A su llegada al punto, las unidades desplegadas constataron que el conductor aún se encontraba atrapado en el interior del vehículo. Así, tras proceder a su excarcelación, el personal médico lo atendió en el propio lugar del siniestro mientras los agentes de la Benemérita regulaban el tráfico rodado.