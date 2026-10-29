Cerdido rinde homenaje a la primera de sus cuatro vecinas centenarias en los próximos meses

Un momento del homenaje a la vecina centenaria Cedida

El regidor de Cerdido, Alberto Rey, y la teniente de alcalde, Amalia Díaz, visitaron en la jornada de este jueves a María Josefa Sandomingo Prieto con motivo de su centenario. Los responsables municipales le entregaron una placa y un ramo de flores.

Cabe recordar que esta vecina de Vilarelle es la primera de las cuatro a las que el Consistorio tiene previsto rendir homenaje en los próximos meses. Así, tras este reconocimiento está previsto el primero de noviembre otro a Magdalena Piñeiro Parapar, residente en Vilela.

Ya en 2027 tendrán lugar los homenajes de Consuelo Pérez Coba (el 6 de enero, en A Rocha) y Generosa Porto García, actualmente en la residencia de Piñeiros y vecina de Seoane. Este último se celebrará el 23 de ese mismo mes, tal y como anunció el Concello.