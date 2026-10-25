Cerdido concluye la mejora del acceso al área recreativa con las ayudas para recursos turísticos

Paseo de Pontellas Cedida

Los trabajos de la pasarela de madera del paseo de Pontellas, en el concello de Cerdido, están concluidos y la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, acompañada del alcalde de Cerdido, Alberto Rey, visitó la zona, que da acceso al área recreativa de O Castro, y que el Concello ejecutó con una aportación autonómica de Turismo de Galicia para la mejora de infraestructuras.

Los trabajos contaron con una aportación de 30.000 euros y consistieron en la renovación de 160 metros pasarela de madera y la colocación de una malla antideslizante fabricada en polietileno reciclable.

El Concello de Cerdido es uno de los beneficiarios en el ámbito territorial de las ayudas a ayuntamientos de hasta 10.000 habitantes para actuaciones de mejora en las infraestructuras turísticas, cuyo objetivo es el de fomentar la recuperación, la accesibilidad y la señalización de los recursos de cara a la consolidación de la oferta turística en las zonas rurales a través de la puesta en valor de su riqueza histórica, cultural, patrimonial y paisajística.

Las ayudas, dotadas este año de dos millones de euros, subvencionan actuaciones de embellecimiento en los accesos a recursos turísticos de los concellos.