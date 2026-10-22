El Concello de Cerdido nombrará hijo predilecto al teólogo y lingüista Xosé Martinho Montero Santalha

El nombramiento comenzará a las 18.00 horas Cedida

El Ayuntamiento de Cerdido invita a todos los vecinos y vecinas del pueblo a acudir al acto en el que se nombrará hijo predilecto de la localidad al teólogo y lingüista Xosé Martinho Montero Santalha. Según el gobierno local, el evento se celebrará este sábado, a partir de las 18:00 horas, en el área recreativa de O Castro, donde diferentes personalidades del ámbito de la cultura acudirán a la cita para poner en valor la labor de uno de los vecinos más ilustres del municipio.