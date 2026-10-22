Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cerdido

El Concello de Cerdido nombrará hijo predilecto al teólogo y lingüista Xosé Martinho Montero Santalha

El acto se celebrará este sábado por la tarde en el área recreativa de O Castro

Redacción Ferrol
22/10/2026 21:52
cerdido xose martinho montero santalha
El nombramiento comenzará a las 18.00 horas
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Ayuntamiento de Cerdido invita a todos los vecinos y vecinas del pueblo a acudir al acto en el que se nombrará hijo predilecto de la localidad al teólogo y lingüista Xosé Martinho Montero Santalha. Según el gobierno local, el evento se celebrará este sábado, a partir de las 18:00 horas, en el área recreativa de O Castro, donde diferentes personalidades del ámbito de la cultura acudirán a la cita para poner en valor la labor de uno de los vecinos más ilustres del municipio.

Casa consistorial de Cerdido

Cerdido rendirá homenaje en los próximos meses a cuatro vecinas centenarias

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620