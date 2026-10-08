La Xunta destaca la sostenibilidad en el rural de Cool Farms Regenerative

Un momento de la visita de ambas responsables Xunta

La titular del departamento de Medio Rural de la Xunta, María José Gómez, se desplazó este viernes a Ferrolterra para visitar la plantación de arándanos que tiene la firma Cool Farms Regenerative en Cerdido, así como la nave de tratamiento de productos de la firma ubicada en As Somozas. La responsable autonómica, que estuvo acompañada por la delegada territorial del gobierno gallego en Ferrol, Martina Aneiros, aprovechó para ensalzar la diversificación agraria y la apuesta por la sostenibilidad en el rural que realiza esta explotación.

La conselleira comprobó in situ el trabajo que se lleva a cabo en las instalaciones. Cabe señalar que Cool Farms Regenerative produjo más de 428 toneladas de arándanos ecológicos y casi 75 de kiwi en la campaña de 2024/25, señalando Gómez, en su visita a una explotación de aguacates, las buenas condiciones que tiene la Comunidad para este tipo de cultivos emergentes. El gobierno gallego destacó, además, que este proyecto de la comarca no solamente se basa en la producción primaria, sino que cuenta también con otras actividades de manipulación, clasificación, envasado, almacenado y comercialización de los diferentes productos, “tanto no mercado nacional como internacional, cunha rede consolidada de clientes”.

El grupo Cool Farms, candidato a los galardones Galicia Alimentación 2026 de Clusaga Más información

Desde Medio Rural recordaron, asimismo, que Cool Frams Regenerativo fue beneficiaria de los apoyos económicos destinados a la transformación y comercialización de productos agrarios para la reforma y adecuación de la nave de la que dispone en As Somozas. La firma dispondrá de un total de 276.011,55 euros, ascendiendo la inversión total a 690.028,87.

Un momento de la visita de ambas responsables Xunta

A este respecto, el proyecto supone la adaptación de una instalación existente para mejorar los procesos de recepción, manipulación, clasificación y expedición de los productos, “unha actuación que permitirá á empresa avanzar e mellorar na súa capacidade de xestión da produción e comercialización”, añaden desde el departamento autonómico, alabando al mismo tiempo el modelo de producción en ecológico de la explotación y su apuesta por las prácticas vinculadas a la agricultura regenerativa.