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Cerdido

Cerdido rendirá homenaje en los próximos meses a cuatro vecinas centenarias

El ejecutivo local les entregará en sus domicilios un ramo de flores y una placa conmemorativa

Redacción Ferrol
05/10/2026 21:12
Casa consistorial de Cerdido
Casa consistorial de Cerdido, en una imagen de archivo
Jorge Meis
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El Ayuntamiento de Cerdido se prepara para homenajear, en los próximos meses, a cuatro vecinas de la localidad que alcanzarán su centenario de vida. El alcalde, Alberto Rey, se desplazará a sus domicilios en compañía del personal de los Servizos Sociais para agasajarlas con un ramos de flores y una placa conmemorativa.

Desde el ejecutivo local indican que la primera en recibir el reconocimiento será María Josefa Sandomingo Prieto, vecina de Vilarelle, el próximo jueves 29 de octubre.

Le seguirá a finales de año Magdalena Piñeiro Parapar, residente en Vilela, el primero de noviembre. Ya en 2027 tendrán lugar los homenajes de Consuelo Pérez Coba (el 6 de enero, en A Rocha) y Generosa Porto García, actualmente en la residencia de Piñeiros y vecina de Seoane. Este último se celebrará el 23 de ese mismo mes, tal y como anunció el Concello.

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