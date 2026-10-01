El PSOE de Cerdido incide en la la caída de un muro en el campo de fútbol

El suceso tuvo lugar el pasado mes de febrero PSOE

El PSdeG-PSOE de Cerdido denuncia que lleva varios plenos preguntando al ejecutivo local por la caída, el pasado mes de febrero, de un muro en el campo de fútbol municipal.

“Eses restos súmanse a outros doutras obras e chatarra que levan meses tirados na contorna do colexio. Unha situación máis que mostra a deixadez e o mal estado no que o goberno do PP ten á localidade”, sostienen los socialistas en un comunicado.