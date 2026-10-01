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Cerdido

El PSOE de Cerdido incide en la la caída de un muro en el campo de fútbol

La formación ha llevado varias veces a pleno el suceso, que tuvo lugar en febrero

Redacción Ferrol
01/10/2026 21:07
El suceso tuvo lugar el pasado mes de febrero
El suceso tuvo lugar el pasado mes de febrero
PSOE
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El PSdeG-PSOE de Cerdido denuncia que lleva varios plenos preguntando al ejecutivo local por la caída, el pasado mes de febrero, de un muro en el campo de fútbol municipal.

“Eses restos súmanse a outros doutras obras e chatarra que levan meses tirados na contorna do colexio. Unha situación máis que mostra a deixadez e o mal estado no que o goberno do PP ten á localidade”, sostienen los socialistas en un comunicado.

Escombros acumulados en el entorno del campo de fútbol
Escombros acumulados en el entorno del campo de fútbol
PSOE
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