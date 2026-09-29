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Cerdido

Cerdido denuncia vertidos ilegales

El Concello ha puesto la situación en conocimiento de la Guardia Civil

Redacción Ferrol
29/09/2026 12:27
Imagen de uno de los puntos que acumula basura en Cerdido
Imagen de uno de los puntos que acumula basura en Cerdido
Cedida
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El Concello de Cerdido denuncia la existencia de vertidos y depósitos de residuos ilegales en diferentes puntos del municipio. Según informa, ha puesto la situación en conocimiento de la Guardia Civil y la propia administración también está investigando “estes ataques contra o medio ambiente que”, recuerda, “poden comportar importantes sancións económicas”. 

El Concello pide “responsabilidade” para cuidar el entorno y colaboración ciudadana para “detectar este tipo de comportamentos e identificar os autores”. 

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