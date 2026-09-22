El polideportivo de Cerdido, más eficiente gracias al Fondo de Cooperación Local

Un momento de la visita de Aneiros a las instalaciones deportivas de Cerdido Xunta

Las instalaciones del pabellón de Cerdido vivieron recientemente una serie de obras de mejora de la eficiencia energética que contaron con una ayuda autonómica de cerca de 55.000 euros.

Con el objetivo de conocer el resultado de los trabajos –acometidos con cargo al Fondo de Cooperación Local–, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, se desplazó este martes hasta la localidad. El alcalde, Alberto González, la acompañó en su visita por el polideportivo para comprobar, por ejemplo, la sustitución de los generadores de agua caliente por una bomba de calor que da servicio a la demanda actual del inmueble. La subvención de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes permitió, asimismo, cambiar las antiguas luminarias por otras con tecnología LED, así como las puertas de acceso de chapa simple por otras antiincendio con barra antipánico y apartado de garaje de panel sándwich aislante. También se corrigieron problemas de filtraciones de agua.

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“Deste xeito, o Concello puido corrixir unha serie de deficiencias que empeoraban a inercia térmica do inmoble”, apuntó Martina Aneiros, recordando que la última convocatoria de esta línea de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, está dotada con cinco millones de euros y se dirige a municipios con una población inferior a los 15.000 habitantes. La delegada territorial incidió, además, en que estas subvenciones dejaron en Ferrolterra una inversión superior a los 270.000 euros, viéndose beneficiados, además del de Cerdido, los concellos de Cabanas, Mañón, Monfero y San Sadurniño.