Los socialistas de Cerdido denuncian el “abandono do municipio” durante el verano
Desde las filas socialistas sostienen que “o PP de Cerdido ten unha absoluta falta de planificación e organización
El Partido Socialista de Cerdido denuncia, a través de un comunicado, que en Cerdido “non existe organización de ningún tipo por parte do goberno do PP, en canto ao mantemento de zonas públicas”, señalando que en el período estival hay numerosos puntos del término municipal en los que no se han realizado desbroces hasta el mes de agosto.
Desde las filas socialistas sostienen que “o PP de Cerdido ten unha absoluta falta de planificación e organización, goberna a base de improvisación e só actúa, cando o fai, tarde, no momento no que a situación é xa clamorosa”.
Explican desde el PSOE que “unha das promesas electorais do PP era ter o concello desbrozado, limpo e cun bo mantemento”, algo que, indican, “é unha promesa incumprida, das moitas que acumula o Partido Popular cando estamos a poucos meses de finalizar o mandato”, afirma el portavoz de la formación, Brais Prieto.
Desde la oposición afirman además que “o goberno local leva tres anos sen asumir o mantemento preventivo de Cerdido. Hai papeleiras, bancos e mobiliario urbano que leva máis dun ano podre”. También añaden que “nos orzamentos inclúen partidas xa executadas”, algo que a su modo de ver denota “unha falta de ideas e iniciativa totais”