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Cerdido

Cerdido adquiere maquinaria para mejorar la red viaria rural y prevenir incendios forestales

De los 224.455 euros que supondrán los contratos, la Diputación de A Coruña asumirá el 77,41% 

Redacción Ferrol
28/08/2026 22:02
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El presidente de la Diputación y el alcalde de Cerdido, en la firma del acuerdo
Cedida
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El Ayuntamiento de Cerdido ha licitado por 224.455 euros la adquisición de un tractor dotado con desbrozadora de brazo lateral y una miniexcavadora para renovar la maquinaria con la que cuenta el Concello.

En concreto, ambos contratos surgen del convenio firmado entre la Diputación de A Coruña y el ejecutivo local, por el que el organismo presidido por Valentín González Formoso asumirá 173.756 euros, una cantidad que supone el 77,41% del presupuesto total.

Según el Consistorio, este reemplazo era necesario por el desgaste que presentaba el equipo anterior, utilizado durante más de 30 años. Debido a esto, el alcalde de la localidad, Alberto Rey, aseguró que esta renovación permitirá dotar al municipio de “medios propios modernos e eficientes que mellorarán a rapidez e seguridade nos traballos de mantemento dos camiños rurais e a prevención de incendios”.

Respecto a los detalles de cada máquina, el Consistorio informó de que el tractor forestal, valorado en 186.340 euros, contará con 160 caballos y 5,40 metros de alcance horizontal, mientras que la miniexcavadora costará 38.115 y dispondrá de 14,6 kW y elementos como orugas de goma, varios cazos y dos líneas hidráulicas.

Un instante de la rúbrica del acuerdo

Cerdido renovará su maquinaria municipal con una ayuda provincial de 173.756 euros

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