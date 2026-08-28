Cerdido adquiere maquinaria para mejorar la red viaria rural y prevenir incendios forestales

El presidente de la Diputación y el alcalde de Cerdido, en la firma del acuerdo Cedida

El Ayuntamiento de Cerdido ha licitado por 224.455 euros la adquisición de un tractor dotado con desbrozadora de brazo lateral y una miniexcavadora para renovar la maquinaria con la que cuenta el Concello.

En concreto, ambos contratos surgen del convenio firmado entre la Diputación de A Coruña y el ejecutivo local, por el que el organismo presidido por Valentín González Formoso asumirá 173.756 euros, una cantidad que supone el 77,41% del presupuesto total.

Según el Consistorio, este reemplazo era necesario por el desgaste que presentaba el equipo anterior, utilizado durante más de 30 años. Debido a esto, el alcalde de la localidad, Alberto Rey, aseguró que esta renovación permitirá dotar al municipio de “medios propios modernos e eficientes que mellorarán a rapidez e seguridade nos traballos de mantemento dos camiños rurais e a prevención de incendios”.

Respecto a los detalles de cada máquina, el Consistorio informó de que el tractor forestal, valorado en 186.340 euros, contará con 160 caballos y 5,40 metros de alcance horizontal, mientras que la miniexcavadora costará 38.115 y dispondrá de 14,6 kW y elementos como orugas de goma, varios cazos y dos líneas hidráulicas.