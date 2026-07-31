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Cerdido

Cerdido renovará su maquinaria municipal con una ayuda provincial de 173.756 euros

El Concello comprará un tractor con desbrozadora de brazo lateral y una excavadora miniretro

Redacción Ferrol
31/07/2026 18:42
Un instante de la rúbrica del acuerdo
Un instante de la rúbrica del acuerdo
Diputación
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La Diputación de A Coruña –a través de su presidente, Valentín González Formoso– y el Concello de Cerdido –por medio del alcalde, Alberto Rey– firmaron un convenio para confinanciar la adquisición de nueva maquinaria municipal

En concreto, el organismo provincial aportará 173.756 euros (el 77, 41% de la inversión total) para comprar un tractor con desbrozadora de brazo lateral y una excavadora miniretro. Desde la institución que dirige González Formoso explican que, con este acuerdo, se podrá sustituir la antigua maquinaria, con más de 30 años de antigüedad y un elevado desgaste.

“É un investimento útil, que permitirá ao Concello traballar con maior rapidez, eficacia e seguridade nas tarefas de roza, limpeza e conservación da rede viaria municipal”, apuntó el presidente.

Esta nueva maquinaria se empleará en el mantenimiento de vías de acceso a las viviendas y explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, además de para facilitar el tránsito de los servicios de emergencias y de los transportes escolar y sanitario.

El Ayuntamiento se encargará ahora del proceso de contratación y adquisición de ambos equipos, que se incorporarán al parque móvil municipal.

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