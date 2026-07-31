Cerdido renovará su maquinaria municipal con una ayuda provincial de 173.756 euros

Un instante de la rúbrica del acuerdo Diputación

La Diputación de A Coruña –a través de su presidente, Valentín González Formoso– y el Concello de Cerdido –por medio del alcalde, Alberto Rey– firmaron un convenio para confinanciar la adquisición de nueva maquinaria municipal.

En concreto, el organismo provincial aportará 173.756 euros (el 77, 41% de la inversión total) para comprar un tractor con desbrozadora de brazo lateral y una excavadora miniretro. Desde la institución que dirige González Formoso explican que, con este acuerdo, se podrá sustituir la antigua maquinaria, con más de 30 años de antigüedad y un elevado desgaste.

“É un investimento útil, que permitirá ao Concello traballar con maior rapidez, eficacia e seguridade nas tarefas de roza, limpeza e conservación da rede viaria municipal”, apuntó el presidente.

Esta nueva maquinaria se empleará en el mantenimiento de vías de acceso a las viviendas y explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, además de para facilitar el tránsito de los servicios de emergencias y de los transportes escolar y sanitario.

El Ayuntamiento se encargará ahora del proceso de contratación y adquisición de ambos equipos, que se incorporarán al parque móvil municipal.