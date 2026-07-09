El PSOE pedirá en el Parlamento que se reviertan los recortes en el CEIP A Barqueira de Cerdido

La formación exigirá a la Xunta que se solucione la situación de la escuela Cedida

El PSdeG-PSOE ha anunciado que reclamará en el Parlamento de Galicia la reversión de los recortes que se plantean, por parte de la Xunta, para el CEIP A Barqueira de Cerdido.

Según la formación, estos supondrían prescindir de un profesor y un maestro de educación especial, previstos para el próximo curso. El portavoz local del partido, Brais Prieto, considera que la medida “non só significará a carga extra para os profesores, senón unha merma na calidade educativa que reciben os nenos”. Además, enuncia que también se pretende unificar primero, segundo, tercero y cuarto de Primaria en una misma aula. No obstante, asegura que “non existen razóns para estes recortes, xa que non hai unha redución drástica” del número de estudiantes en el colegio.

En consecuencia, cree que el ejecutivo gallego “aínda está a tempo de non tomar esta decisión”, mientras que el diputado socialista, Aitor Bouza, defiende que el alumnado de la localidad tenga “os mesmos dereitos” que el resto de escolares de Galicia.