Culmina la modernización de la Casa da Cultura de Cerdido, con una inversión de 420.000 euros de Transición Justa

Estado de las instalaciones tras la actuación Concello

El Ayuntamiento de Cerdido ha completado los trabajos de adecuación y modernización de la Casa da Cultura, un proyecto que contó con una inversión de 419.155,08 euros procedentes del Instituto de Transición Justa –en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno central–.

Desde el ejecutivo local anuncian que las instalaciones volverán a abrir “próximamente”, de manera oficial, con un acto de inauguración.

“Converterase no verdadeiro corazón social do concello, un punto de encontro interxeracional onde convivirán os nosos maiores e os novos emprendedores, dispoñendo todos dunhas instalacións públicas punteiras e adaptadas aos novos tempos”, declaró el alcalde, Alberto Rey, mostrando una gran satisfacción por el resultado de las obras.

Cambios

Así las cosas, el edificio cuenta ahora con una distribución optimizada con el objetivo de ofrecer nuevos servicios a la ciudadanía. Entre las principales novedades se encuentra un centro de mayores, que dispone de zonas de descanso y áreas para la realización de talleres y actividades físicas. El ejecutivo local explica que albergará un programa “estable”, con propuestas culturales y sociales, “ao tempo que incorporará un sistema dixital avanzado para mellorar a xestión e a comunicación coas familias”.

Comienzan las obras para transformar la Casa da Cultura de Cerdido Más información

Mientras, en la primera planta se sitúa un espacio coworking con doce puestos de trabajo equipados con medios informáticos. Esta zona está pensada para fomentar el emprendimiento, con el foco puesto en iniciativas lideradas por mujeres. Dispone de área común, office, reprografía, acceso automatizado y red wifi de carácter público.

Por otra parte, el semisótano se acondicionó como un aula de formación –dotada de equipamiento tecnológico– para cursos y acciones que busquen mejorar las oportunidades laborales.

El proyecto supuso, asimismo, la humanización de los exteriores de la Casa da Cultura, que cuenta ya con nuevos bancos, arbolado, puntos de luz y un apartado destinado al descanso. Las inmediaciones disponen también de un punto de recarga para vehículos eléctricos, un minipunto limpio y un panel informativo digital.