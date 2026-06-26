Cerdido celebra este sábado su Feira dos Encontros en el área de O Castro

El alcalde definió la celebración como "o verdadeiro espírito do municipio" Jorge Meis

El área recreativa de O Castro celebra este sábado la Feira dos Encontros, una jornada festiva y de convivencia. Este evento busca ser un punto de reunión para vecinos y visitantes, combinando tradición, artesanía, música en directo y gastronomía local.

La programación de esta edición arrancará con la apertura de los puestos de artesanía, donde diversos creadores y productores expondrán sus piezas. Asimismo, los más pequeños de la casa contarán con un espacio destacado gracias a la organización de juegos infantiles diseñados para asegurar la diversión familiar a lo largo de toda la jornada en un ambiente seguro y acogedor.

El alcalde de Cerdido, Alberto Rey, destacó la relevancia de esta cita señalando que la Feira dos Encontros representa “o verdadeiro espírito do municipio, sendo un momento idóneo para facer comunidade e celebrar o orgullo rural nun espazo natural tan extraordinario como O Castro”.

El apartado gastronómico será otro de los grandes atractivos gracias a la comida popular, en la que los asistentes podrán degustar un menú típicamente gallego compuesto por empanada y churrasco.

La música en vivo pondrá el broche de oro a esta jornada festiva. Las actuaciones musicales comenzarán a las 17.00 horas con la intervención del Dúo Boreal y a partir de las 19.00 horas, será el turno de Silvia Joyanes.