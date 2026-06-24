Fin de semana cultural y gastronómico en Cerdido con la Feira dos Encontros

Imagen de archivo del aniversario del área recreativa de O Castro AEIG

La gastronomía y la cultura cobrarán protagonismo el próximo sábado, día 27, en la localidad de Cerdido. Lo harán de la mano de la Feira dos Encontros, un evento que busca ser un punto de encuentro para vecinos y visitantes, combinando tradición, artesanía, música en directo “e o mellor da gastronomía local”, exponen desde el Concello, en el área recreativa de O Castro.

Creadores y productores expondrán sus piezas en los diversos puestos instalados en el espacio natural, “promovendo o comercio de proximidade e poñendo en valor o talento artesanal”. Además, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de los juegos infantiles diseñados para la ocasión. “A Feira dos Encontros representa o verdadeiro espírito do municipio, sendo un momento idóneo para facer comunidade e celebrar o orgullo rural”, apuntó sobre la cita el alcalde, Alberto Rey, incidiendo en que la programación busca que “todas as xeracións atopen o seu espazo, dinamizando o concello e atraendo a visitantes a toda a comarca do Ortegal”.

El apartado gastronómico será otro de los puntos fuertes de la jornada del sábado, con una gran comida popular a base de empanada y churrasco, “un menú tipicamente galego”. Para tomar parte es necesario reservar previamente, llamando a los números de teléfono 981 411 000 o 646 057 173.

La tarde vendrá acompañada de las actuaciones musicales, que comenzarán a las 17.00 horas a cargo del Dúo Boreal. Posteriormente, a partir de las 19.00, tomará el relevo la artista Silvia Joyanes “para ofrecer un vibrante concerto tributo aos anos oitenta, repasando grandes éxitos que marcaron esa década”, destacan desde el gobierno local, recordando que la cita cuenta con la colaboración de Dinamizart, la Unión Deportiva Cebarca y la asociación Albar Querus –además del apoyo del Xeoparque–.