El PSOE de Cerdido critica al Concello por la situación de los paseos y parques de la localidad

El PSdeG local cree que el Concello debería escuchar más a los vecinos Jorge Meis

La agrupación socialista de Cerdido ha criticado al Concello por el estado en el que se encuentran algunos lugares públicos del municipio.

El portavoz de la formación, Brais Prieto, asegura que algunos parques infantiles y el paseo del río Pontellas sufren un abandono sistemático y afirma que el gobierno municipal “está instalado no conformismo”. Además, afirma que a estos espacios “non se lles fixo ningún mantemento nos tres anos que van de lexislatura”.

Desde su punto de vista, el gobierno del Partido Popular liderado por Alberto Rey Paz está gobernando “a base de improvisación, sen ter unha folla de ruta real do que facer no futuro”.

Por otro lado, Prieto subraya que dentro de las inversiones contempladas en los presupuestos municipales de este año, aparecían “partidas repetidas no documento de outros anos”, algo que para él es una falta “de ideas e proxectos para Cerdido”. Debido a todo esto, los socialistas consideran que el Concello debería comenzar a escuchar no sólo a la oposición, sino también a los propios vecinos y vecinas.