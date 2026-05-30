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Cerdido

Alumnado de la UDC realizará sus prácticas en el Concello de Cerdido mediante un convenio

No se superarán las 750 horas por persona en prácticas dentro de un mismo año académico

Redacción
30/05/2026 11:37
Imagen de archivo del consistorio de Cerdido
Imagen de archivo del consistorio de Cerdido
Jorge Meis
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El Concello de Cerdido y la Universidade da Coruña (UDC) han formalizado un acuerdo de colaboración para regular la realización de prácticas académicas externas, tanto curriculares como extracurriculares, por parte del alumnado. 

El alcalde, Alberto Rey, y el rector, Ricardo Cao, rubricaban el convenio para que estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de grado —con al menos la mitad de los créditos superados— o máster —un 25%, en este caso— en la institución académica, así como alumnos y alumnas de intercambio, tengan la oportunidad de llevar a cabo estadías formativas en las dependencias municipales, desarrollando actividades vinculadas a su nivel de estudio y competencias. 

No se superarán las 750 horas por persona en prácticas dentro de un mismo año académico, distribuyendo horarios en función de las necesidades y disponibilidad del Concello, garantizándose que serán compatibles con las obligaciones lectivas de los y las participantes. Habrá una doble tutoría para “velar polo seu correcto aproveitamento”, inciden. 

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