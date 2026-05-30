Alumnado de la UDC realizará sus prácticas en el Concello de Cerdido mediante un convenio

Imagen de archivo del consistorio de Cerdido Jorge Meis

El Concello de Cerdido y la Universidade da Coruña (UDC) han formalizado un acuerdo de colaboración para regular la realización de prácticas académicas externas, tanto curriculares como extracurriculares, por parte del alumnado.

El alcalde, Alberto Rey, y el rector, Ricardo Cao, rubricaban el convenio para que estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de grado —con al menos la mitad de los créditos superados— o máster —un 25%, en este caso— en la institución académica, así como alumnos y alumnas de intercambio, tengan la oportunidad de llevar a cabo estadías formativas en las dependencias municipales, desarrollando actividades vinculadas a su nivel de estudio y competencias.

No se superarán las 750 horas por persona en prácticas dentro de un mismo año académico, distribuyendo horarios en función de las necesidades y disponibilidad del Concello, garantizándose que serán compatibles con las obligaciones lectivas de los y las participantes. Habrá una doble tutoría para “velar polo seu correcto aproveitamento”, inciden.