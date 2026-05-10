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Cerdido

Cerdido aprueba su Plan Económico-Financiero para este año y el próximo

El Concello también dio el visto bueno al nombramiento de Xosé Martinho Montero como Hijo Predilecto

Redacción
10/05/2026 18:49
Casa consistorial de Cerdido
Casa consistorial de Cerdido
Jorge Meis
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El último pleno de la corporación de Cerdido dio el visto bueno a un “conxunto de medidas clave”, explica el ejecutivo local, para el futuro del municipio. Se trata del Plan Económico-Financiero para las anualidades de 2026 y 2027, que define los objetivos necesarios para cumplir con el principio de estabilidad “sen comprometer os servizos básicos nin os investimentos previstos para a veciñanza”, remarca el Concello que dirige Alberto Rey.

La sesión aprobó por unanimidad, asimismo, nombrar Hijo Predilecto al teólogo y lingüista Xosé Martinho Montero Santalha, reconociendo formalmente “unha traxectoria profesional de excelencia que serve de inspiración xeracional para a mocidade”. Desde el Consistorio indican que en breve comunicarán la celebración de un acto solemne en el Área Recreativa de Castro, en donde se le hará entrega de un diploma y una insignia.

Por último, el Concello también apoyó una moción presentada por el PSOE para instar a la Xunta a dotar a la comarca de Ortegal de una ambulancia medicalizada con base permanente en la zona. “A cidadanía debe contar cos mesmos dereitos e garantías en materia de atención”.

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