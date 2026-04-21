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Suceso

Un incendio mecánico obliga a evacuar un tren en Cerdido

Los Bombeiros do Eume se encargaron de apagar el fuego en la maquinaria del convoy

J. Guzmán
J. Guzmán
21/04/2026 13:51
Foro cidadán polo Ferrocarril
Los pasajeros fueron llevados por carretera hasta un apeadero de Cerdido
Emilio Cortizas
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Los pasajeros de un tren del servicio de Ancho Métrico, la antigua FEVE, que cubría la ruta entre Ferrol y Ortigueira tuvieron que ser evacuados durante la mañana de este martes al registrarse un incendio en la maquinaria. Según informó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el incidente se registró poco antes de las 09.00 horas, cuando el convoy se encontraba entre los municipios de Moeche y Cerdido.

Al parecer, por causas que de momento se desconocen, de la parte frontal del vehículo comenzó a salir una espesa humareda, lo que obligó a detener la marcha. Los pasajeros, detalló el ente público, salieron por su propio pie del tren, siendo trasladados posteriormente por carretera hasta un apeadero de Cerdido, sin registrarse heridos o afectados por el humo.

En paralelo, se alertó del suceso a los profesionales del cuerpo provincial de Bombeiros do Eume, con sede en As Pontes, que movilizaron hasta el punto, de difícil acceso, una dotación para extinguir el incendio. En estos momentos la circulación de trenes en el eje Ferrol-Ortigueira continúa paralizada.

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