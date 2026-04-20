La Xunta anima a los municipios pequeños a aprovechar las ayudas para mejorar sus infraestructuras

Rey, Aneiros y Ferreiro, este lunes en Cerdido Xunta

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, hizo este lunes un llamamiento a los municipios de Ferrolterra para que aprovechen la línea de ayudas destinada a la mejora de las infraestructuras locales.

En una visita a Cerdido, donde estuvo acompañada por el alcalde, Alberto Rey, y por la directora territorial da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, Mª Mar Ferreiro, la representante autonómica comprobó la renovación del material informático en el Consistorio, una actuación que contó con una aportación de estas subvenciones de más de 12.000 euros.

Durante el encuentro, Aneiros subrayó que el plazo para acogerse a la nueva convocatoria permanecerá abierto hasta el próximo 4 de mayo. El programa, recordó, está diseñado específicamente para ayuntamientos de menos de 30.000 habitantes, dándoles la opción de presentar sus proyectos tanto de manera individual como agrupada con otras localidades vecinas. “A Xunta busca garantir tanto o equilibrio territorial como unhas óptimas condicións de vida para todos os galegos, independentemente do seu lugar de residencia”, aseveró la representante del ejecutivo autonómico.

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Cabe señalar que esta línea dispone de un presupuesto global de 3,5 millones de euros. Estas partidas permitirán a los Consistorios financiar hasta el 80% del gasto de las intervenciones, estableciendo las bases una aportación máxima de 40.000 euros para aquellas solicitudes que se presenten de forma individual. Por su parte, la cuantía asciende hasta los 50.000 cuando se trate de iniciativas conjuntas o impulsadas por diversos Ayuntamientos.

Desde la Xunta resaltaron el impacto de este programa en la zona, dejando el año pasado una inversión superior a los 120.000 euros.

Proyectos

Según detalló la delegada territorial, los Concellos podrán destinar estos fondos a la renovación de las redes de alumbrado público, la pavimentación de caminos de titularidad municipal y el acondicionamiento de espacios de convivencia como plazas, parques, calles y paseos.

Además, la línea de subvenciones también incluye la creación, reforma y dotación de equipamiento para los edificios municipales que prestan servicios directos a la ciudadanía, prestando especial atención a todas aquellas obras orientadas a garantizar la plena accesibilidad de las instalaciones.