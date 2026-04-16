Visita de la EFA Fonteboa-Coristanco a la finca de Horticina Cool Farms en Cerdido

Alumnado de la escuela de Coristaco, en la finca de Cerdido Xunta

El grupo de Produción Agropecuaria de la EFA Fonteboa-Coristanco acudió este jueves a la Finca Horticina-Cool Farms para participar en una de las acciones de divulgación del programa Inspiradores polo Clima, impulsada por la Xunta.

Durante la actividad, en la que estuvieron presentes la delegada territorial, Martina Aneiros, y el alcalde de Cerdido, Alberto Rey, el alumnado pudo conocer las instalaciones y el trabajo que se desarrolla en ellas de la mano del director agrícola de Cool Farms, Bastián González. Este grupo empresarial produce anualmente 600 toneladas de arándanos y otras cantidades de castañas, kiwi o cerezas, en el marco de la apuesta por la agricultura regenerativa”.