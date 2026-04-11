El Ayuntamiento de Cerdido abre el proceso de contratación de un peón a través del ‘Galicia Suma Talento’

Imagen de archivo del consistorio de Cerdido Jorge Meis

Cerdido abre el proceso de selección para contratar a un operario municipal durante nueve meses, a través del programa de fomento de empleo en el rural ‘Galicia Suma Talento’.

Será por un sistema de oposición que incluirá una prueba práctica relacionada con las tareas propias del puesto y requerirá de la acreditación de conocimientos de gallego.

Las personas interesadas pueden consultar más información en el BOP del 8 de abril.