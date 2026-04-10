Cerdido aprueba un presupuesto de 1,4 millones de euros para 2026

Casa consistorial de Cerdido Jorge Meis

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) recogió en su edición del pasado día 8 la aprobación definitiva de los presupuestos de Cerdido para el presente ejercicio, después de que no se presentasen alegaciones durante el periodo de exposición pública.

Las cuentas ascienden a 1.407.506,96 euros, una cifra que supera a la de 2025, cuando se situó en los 1,38 millones.

La mayor parte de la cuantía, 690.322,04 euros, se destinará a gastos corrientes en bienes y servicios, mientras que el capítulo de gasto de personal contará con 628.452,36 euros.

“As contas reforzan a planificación dos investimentos a executar, con case 100.000 euros de recursos propios”, expone el Consistorio, añadiendo que, “unidos á captación de subvencións doutras administracións, permitirán mobilizar máis de 1,2 millóns de euros para o desenvolvemento de proxectos”. En cuanto a los ingresos, el Concello se apoya en 1.074.704,45 euros de “transferencias correntes” y 323.925,08 procedentes de impuestos y tasas.