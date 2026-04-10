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Cerdido

Cerdido aprueba un presupuesto de 1,4 millones de euros para 2026

La mayor parte de la cuantía se destinará a gastos corrientes en bienes y servicios

Redacción
10/04/2026 11:46
Casa consistorial de Cerdido
Casa consistorial de Cerdido
Jorge Meis
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El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) recogió en su edición del pasado día 8 la aprobación definitiva de los presupuestos de Cerdido para el presente ejercicio, después de que no se presentasen alegaciones durante el periodo de exposición pública.

Las cuentas ascienden a 1.407.506,96 euros, una cifra que supera a la de 2025, cuando se situó en los 1,38 millones.

La mayor parte de la cuantía, 690.322,04 euros, se destinará a gastos corrientes en bienes y servicios, mientras que el capítulo de gasto de personal contará con 628.452,36 euros.

“As contas reforzan a planificación dos investimentos a executar, con case 100.000 euros de recursos propios”, expone el Consistorio, añadiendo que, “unidos á captación de subvencións doutras administracións, permitirán mobilizar máis de 1,2 millóns de euros para o desenvolvemento de proxectos”. En cuanto a los ingresos, el Concello se apoya en 1.074.704,45 euros de “transferencias correntes” y 323.925,08 procedentes de impuestos y tasas.

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