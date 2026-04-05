Cientos de personas disfrutaron de las pruebas de la XXXII Feira do Cabalo da Barqueira

Una de las carreras celebrada ayer en A Barqueira Cedida

De éxito calificó el Concello de Cerdido la edición XXXII de la Feira do Cabalo da Barqueira, celebrada el domingo en el concello cerdidense y consolidada como una de las más destacadas del calendario municipal y de las citas relacionadas con el mundo del caballo en la comarca.

La jornada contó con más de 90 inscritos, superando así los datos de la pasada edición, y estuvo marcada por la presencia de criadores, aficionados y público general, que pudo disfrutar de las distintas pruebas y actividades ecuestres programadas a lo largo de la tarde, así como de la oferta gastronómica y de los puestos de la feria.

En el ámbito de la competición, se desarrollaron pruebas de andadura en las modalidades serrada y chapeada, se entregó un premio al mejor potro y se reconoció a las personas participantes de mayor y menor edad.

Galardones

Así, además de un saco pienso al ganador de cada categoría, se entregaron galardones tales como el Trofeo Casa Viuda da Barqueira, los patrocinados por reconocidos establecimientos colaboradores como Casa Ignacio, Rincón de Tania o Mesón Froallo o el que se hizo entrega desde el Concello de Cerdido, reconociendo tanto al mejor potro de menos de dos años como a la amazona o jinete de menor y mayor edad, con el fin de poner en valor el relevo generacional de esta afición en la localidad.

Pero los asistentes no solo pudieron ver cada una de las pruebas en el entorno de la feria de A Barqueira, sino que también contaron con puestos de comida y bebida con el fin de disfrutar de toda la jornada en la zona. Así, el pulpo y el churrasco, con puestos de venta y servicio, fueron los reyes de la comida dominical en Cerdido.

Cerdido se prepara para la próxima edición de la Feira do Cabalo da Barqueira Más información

Con los buenos resultados de participación y de afluencia al evento, desde el gobierno municipal se agradece el esfuerzo realizado por la organización y la implicación de todas las personas y entidades colaboradoras que hacen posible esta cita año tras año, contribuyendo a la continuidad de la feria.

El alcalde de Cerdido, Alberto Rey, destacó que “a Feira do Cabalo da Barqueira é unha das nosas grandes citas anuais, non só polo seu valor cultural, senón tamén porque contribúe a dinamizar o rural”.

Asimismo, Rey señaló que la cita “segue a ser un punto de encontro para veciñanza e visitantes”, al tiempo que agradeció la colaboración de las entidades, establecimientos y personas que contribuyeron un año más a su éxito