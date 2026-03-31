Abierta la convocatoria del XXVI Concurso de Contos que recupera y crea las historias de Cerdido

Una de las ediciones pasadas del Día del Libro en el CEIP da Barqueira Cedida

La XXVI edición del Concurso de Contos Manuel Otero Pazos que organiza anualmente el Concello de Cerdido, cuya cita se hace coincidir con la celebración del Día del Libro, el 23 de este mes de abril, tiene abierto el plazo de inscripción hasta el miércoles 15. Manteniendo el nombre del certamen, esta iniciativa rinde homenaje año a año al que fue maestro y director del CEIP da Barqueira, que tanto en lo profesional como en lo personal dejó su impronta en la historia de la escuela rural y en numerosas generaciones del alumnado.

Con el objetivo de fomentar la lectura y recuperar el patrimonio de transmisión oral que todavía pervive entre los vecinos y vecinas, se solicita a los participantes que las piezas inéditas que presenten giren alrededor de leyendas, historias o cuentos relacionados con el concello de Cerdido.

En todo caso, se valorará tanto la recogida de tradiciones auténticas como la imaginación a la hora de elaborar historias de ficción, que deberán estar escritas en gallego o en castellano y no podrán haber sido premiadas en anteriores ediciones de este concurso.

Para alcanzar a la mayor parte de público interesado, el Concurso de Contos Manuel Otero Pazos establece dos categorías principales. En primer lugar, se establece una modalidad infantil exclusiva para los niños y niñas de hasta 14 años que estén matriculados en el CEIP da Barqueira durante el presente curso. Por otra parte, la edad máxima del anterior grupo será la mínima de la sección de adultos, que está abierta a todas las personas interesadas siempre que estén empadronadas en el municipio o hayan sido antiguos alumnos del colegio local.

Las obras que se presenten, ya sea por medio de correo postal o presencialmente en las oficinas del Concello de Cerdido, deberán tener una extensión máxima de cuatro folios por una sola cara y estar encabezados por un título identificativo. El jurado estará presidido por el alcalde y contará con la colaboración de dos integrantes adicionales con el papel de secretarios.

Premios

Dentro de la categoría dirigida a los más pequeños se establecen varios grupos de edad, que recibirán un premio conjunto para el alumnado de Educación Infantil y distintos vales para la adquisición de material escolar (con importes de hasta 40 euros) para los tres primeros clasificados de los diferentes cursos de Primaria.

Por otra parte, en la sección de adultos se entregará un lote completo de libros para continuar fomentando el hábito de la lectura y el conocimiento relacionado con los libros.