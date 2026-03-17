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Cerdido

Una persona herida en un incendio de madrugada en Cerdido

El fuego comenzó en la cocina de una casa de planta baja situada en Ulfe

Redacción
17/03/2026 12:39
Efectivos contraincendios en el operativo de esta madrugada en Cerdido
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GES de Mugardos
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Una persona ha resultado herida en la madrugada de este martes al producirse en su vivienda, ubicada en el municipio de Cerdido, un incendio de madrugada, informa la Central de Emergencias del 112 Galicia.

Explica que recibieron el aviso a las 3.40 horas a través de un particular, que indicó que había un incendio en la planta baja de una vivienda unifamiliar situada en el lugar de Ulfe de Malados, parroquia de O Barqueiro.

Según la alerta, las personas inquilinas estaban en el piso superior y no podían salir. Hasta el lugar acudieron los Bombeiros do Eume, el GES de Mugardos y la Guardia Civil, además de Urxencias Sanitarias de Galicia 061.

Asimismo, se informó al Concello y al servicio contraincendios forestales de la zona, que desplazaron una motobomba cada uno. Una vez allí, prosigue el 112, el operativo consiguió rescatar a las personas atrapadas y controlar la situación, trasladando el personal sanitario a un herido al hospital.

El incendio causó importantes daños materiales en la casa, dejando la vivienda afectada en su práctica totalidad.

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