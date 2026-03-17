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Cerdido

Cerdido se prepara para la próxima edición de la Feira do Cabalo da Barqueira

La cita será el 5 de abril y alcanza su trigésimo segunda edición con distintos tipos de exhibiciones

Redacción
17/03/2026 22:11
XXXI Feira do Cabalo da Barqueira (Jorge Meis) (11)
Feira do Cabalo en A Barqueira
Jorge Mies
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Cerdido se prepara para convertirse de nuevo en punto de encuentro del mundo equino en la XXXII edición de su tradicional Feira do Cabalo da Barqueira, que se celebrará el 5 de abril y que fue presentada este martes desde el Concello.

La jornada combina deporte y gastronomía local, comenzando a las 12.00 horas con la competición en la categoría de Chapeada -1,5, en la que se disputará el Trofeo Casa Viuda da Barqueira con premios para los tres primeros clasificados. A partir de las 15.30 horas habrá un intenso programa de competiciones que incluye las categorías de Serrada -1,5, Serrada +1,5 y Chapeada +1,5. Los participantes en estas modalidades optarán a los trofeos patrocinados por establecimientos colaboradores como Casa Ignacio, Rincón de Tania y Mesón Froallo.

El Ayuntamiento hará entrega de distinciones especiales a través del Trofeo Concello de Cerdido, que reconocerá al mejor potro de menos de dos años, así como a la amazona o caballero más joven y al de mayor edad, poniendo en valor el relevo generacional de esta afición en el municipio.

La Feira do Cabalo de Cerdido reunió a un millar de visitantes en una animada jornada

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La oferta de la feria se completará con propuestas gastronómicas, con puestos de pulpo y churrasco, para los que se recomienda hacer reserva previa –en el teléfono 646 057 173–.

La inscripción en las pruebas puede hacerse en el correo cerdidofeirado6@gmail.com o de manera presencial en la propia feria hasta las 12.00 horas. Colaboran en el evento la Cooperativa de A Barqueira y el Xeoparque Cabo Ortegal.

El alcalde de Cerdido, Alberto Rey, anima a vecinos y visitantes a asistir a un evento “único e fondamente arraigado na localidade e que contribúe a dinamizar e preservar a nosa cultura”, agradeciendo la colaboración de todos locales y entidades.

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