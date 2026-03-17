Cerdido se prepara para la próxima edición de la Feira do Cabalo da Barqueira

Feira do Cabalo en A Barqueira Jorge Mies

Cerdido se prepara para convertirse de nuevo en punto de encuentro del mundo equino en la XXXII edición de su tradicional Feira do Cabalo da Barqueira, que se celebrará el 5 de abril y que fue presentada este martes desde el Concello.

La jornada combina deporte y gastronomía local, comenzando a las 12.00 horas con la competición en la categoría de Chapeada -1,5, en la que se disputará el Trofeo Casa Viuda da Barqueira con premios para los tres primeros clasificados. A partir de las 15.30 horas habrá un intenso programa de competiciones que incluye las categorías de Serrada -1,5, Serrada +1,5 y Chapeada +1,5. Los participantes en estas modalidades optarán a los trofeos patrocinados por establecimientos colaboradores como Casa Ignacio, Rincón de Tania y Mesón Froallo.

El Ayuntamiento hará entrega de distinciones especiales a través del Trofeo Concello de Cerdido, que reconocerá al mejor potro de menos de dos años, así como a la amazona o caballero más joven y al de mayor edad, poniendo en valor el relevo generacional de esta afición en el municipio.

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La oferta de la feria se completará con propuestas gastronómicas, con puestos de pulpo y churrasco, para los que se recomienda hacer reserva previa –en el teléfono 646 057 173–.

La inscripción en las pruebas puede hacerse en el correo cerdidofeirado6@gmail.com o de manera presencial en la propia feria hasta las 12.00 horas. Colaboran en el evento la Cooperativa de A Barqueira y el Xeoparque Cabo Ortegal.

El alcalde de Cerdido, Alberto Rey, anima a vecinos y visitantes a asistir a un evento “único e fondamente arraigado na localidade e que contribúe a dinamizar e preservar a nosa cultura”, agradeciendo la colaboración de todos locales y entidades.