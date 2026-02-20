Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cerdido

Cerdido inicia los trámites para renovar su infraestructura de telecomunicaciones

La licitación cuenta con un presupuesto de 10.286,97 euros, para dos años

Redacción
20/02/2026 21:22
Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 3 de marzo
Cedida
El Ayuntamiento de Cerdido busca modernizar su administración. El ejecutivo local se encuentra inmerso en el proceso de licitación para la contratación de las telecomunicaciones, con el objetivo de actualizar tanto sus herramientas de comunicación interna como de asegurar una relación más fluida y segura con la ciudadanía.

Así las cosas, el contrato abarca la gestión integral de telefonía fija, móvil y el acceso a internet de banda ancha. Según el pliego de prescripciones técnicas, los servicios tendrán que “garantizar a dispoñibilidade e calidade nas comunicacións, permitindo a conexión interna e externa necesaria para o desenvolvemento normal das actividades administrativas”.

Cerdido organiza un concurso para elegir entre cuatro Mecos al ganador

Las mejores creaciones de Meco tendrán premio en Cerdido

Más información

Además de internet basado en la “tecnoloxía máis avanzada dispoñible”, la adjudicataria deberá incluir una centralita virtual que coordine las extensiones fijas y los teléfonos móviles del personal municipal.

Las empresas interesadas pueden consultar los detalles de la contratación –con un plazo de ejecución de dos años y un importe de 10.286,97 euros– en la Plataforma de Contratación del Sector Público y presentar sus ofertas hasta el 3 de marzo.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 3 de marzo

Cerdido inicia los trámites para renovar su infraestructura de telecomunicaciones
Redacción
