Suscribete
Cerdido

Las mejores creaciones de Meco tendrán premio en Cerdido

Las votaciones en redes o presenciales elegirán al ganador 

Redacción
19/02/2026 21:16
Cerdido organiza un concurso para elegir entre cuatro Mecos al ganador
Cerdido organiza un concurso para elegir entre cuatro Mecos al ganador
Cedida
Antes de despedir el Entroido, el Concello de Cerdido quiere premiar al mejor meco del año. Por eso, hasta el próximo 25 de febrero se puede participar en la votación para la elección de la mejor creación de las cuatro que optan a concurso.

Cedida

 Cada persona tiene un voto y deberá estar identificado claramente. Las votaciones pueden efectuarse a través de Facebook, pulsando “me gusta” o “me encanta” en la fotografía del arreglo escogido –pueden verse en el Facebook del Concello de Cerdido–; por Whatsapp, enviando la valoración de la fotografía e indicando el nombre y apellidos del votante; o a través de papeleta física en las oficinas municipales.

E pican mozo?
Cedida

 “Catrina”, “A pandilla de aloumiños”, “E pican mozo?” y “O bar de Pita” son los títulos con los que se dan a conocer los mecos presentados al certamen de este Entroido.

Meco del concurso de Cerdido
A pandilla de aloumiños
Cedida
