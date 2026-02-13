Cerdido impulsa su transición energética con el apoyo del Fondo de Compensación Ambiental

Responsables autonómicos y municipales junto al punto de recarga Xunta

El Concello de Cerdido da un paso hacia la sostenibilidad con la puesta en marcha de un nuevo punto público recarga para vehículos eléctricos y la optimización de su red de paneles solares. Las medidas, supervisadas este viernes por la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y el alcalde de la localidad, Alberto Rey, fueron posibles gracias a una inversión superior a los 11.000 euros, procedentes del Fondo de Compensación Ambiental (FCA). El proyecto se enmarca en la línea de concurrencia competitiva de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, diseñada para fortalecer la eficiencia energética en el ámbito municipal.

En las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, el FCA dejó el pasado ejercicio una aportación cercana a los 922.000 euros. La representante autonómica subrayó en su visita a la localidad la importancia de la cooperación institucional para optimizar los recursos locales y combatir el cambio climático desde la proximidad, fomentando al mismo tiempo el uso de fuentes renovables y la reducción de gases de efecto invernadero.

El Fondo de Compensación Ambiental deja 162.000 euros de financiación en Ortigueira Más información

Además, Aneiros instró a los Ayuntamientos del área a participar en la convocatoria de estas ayudas en 2026, cuyo plazo de solicitud permanece abierto hasta el 6 de marzo –con una partida total de 11,4 millones de euros–.

El abanico de proyectos que pueden acogerse a estas subvenciones es extenso y abarca desde mejoras en la envolvente térmica de edificios públicos y sistemas de climatización eficiente hasta la adquisición de vehículos con distintivo ambiental “cero emisiones” o “eco”.

El programa financia también infraestructuras de uso recreativo y didáctico, como centros de interpretación y rutas de senderismo, además de intervenciones de saneamiento, gestión de residuos y medidas de mitigación contra el gas radón.