Cerdido impulsa su transición energética con el apoyo del Fondo de Compensación Ambiental
El plazo para demandar estas ayudas de la Xunta está abierto hasta el próximo 6 de marzo
El Concello de Cerdido da un paso hacia la sostenibilidad con la puesta en marcha de un nuevo punto público recarga para vehículos eléctricos y la optimización de su red de paneles solares. Las medidas, supervisadas este viernes por la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y el alcalde de la localidad, Alberto Rey, fueron posibles gracias a una inversión superior a los 11.000 euros, procedentes del Fondo de Compensación Ambiental (FCA). El proyecto se enmarca en la línea de concurrencia competitiva de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, diseñada para fortalecer la eficiencia energética en el ámbito municipal.
En las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, el FCA dejó el pasado ejercicio una aportación cercana a los 922.000 euros. La representante autonómica subrayó en su visita a la localidad la importancia de la cooperación institucional para optimizar los recursos locales y combatir el cambio climático desde la proximidad, fomentando al mismo tiempo el uso de fuentes renovables y la reducción de gases de efecto invernadero.
Además, Aneiros instró a los Ayuntamientos del área a participar en la convocatoria de estas ayudas en 2026, cuyo plazo de solicitud permanece abierto hasta el 6 de marzo –con una partida total de 11,4 millones de euros–.
El abanico de proyectos que pueden acogerse a estas subvenciones es extenso y abarca desde mejoras en la envolvente térmica de edificios públicos y sistemas de climatización eficiente hasta la adquisición de vehículos con distintivo ambiental “cero emisiones” o “eco”.
El programa financia también infraestructuras de uso recreativo y didáctico, como centros de interpretación y rutas de senderismo, además de intervenciones de saneamiento, gestión de residuos y medidas de mitigación contra el gas radón.