Cerdido

Comienzan las obras para transformar la Casa da Cultura de Cerdido

El proyecto cuenta con una inversión de 419,155 euros procedentes del Instituto para la Transición Justa

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
12/02/2026 23:00
Casa da Cultura de Cerdido
Andamiaje en el exterior del inmueble
Emilio Cortizas
El Ayuntamiento de Cerdido informó este jueves a la ciudadanía de que las obras de transformación de la Casa da Cultura ya han comenzado.

El proyecto, con una inversión de 419.155,08 euros –procedentes del Instituto para la Transición Justa, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que financia la Unión Europea–, transformará de manera integral las instalaciones para convertirlas en un centro de día para mayores, un espacio coworking y un aula de formación polivalente. La firma Construcciones Guerreiro Somozas S.L. será la encargada de acometer los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución de ocho meses.

Cerdido saca a contratación las obras de mejora de la Casa da Cultura por 420.000 euros

Más información

A grandes rasgos, en el primero de los casos se habilitará una zona específica dotada de salas de descanso, espacios polivalentes para ejercicios de rehabilitación y áreas de talleres. Este centro contará además con el sistema de gestión informatizado “Gerimetric” para facilitar la comunicación con las familias. Mientras, con respecto al área coworking y la sala, se creará un área de trabajo colaborativo con tecnología RFID para el control de accesos, destinada a fomentar el emprendimiento local.

El proyecto supondrá también la mejora del confort térmico y de la accesibilidad del inmueble, así como la humanización de la parcela exterior, en la que se instalarán bancos, nuevo arbolado o una fuente. Tal y como se recoge en el pliego, las inmediaciones dispondrán, además, de un punto de recarga para vehículos eléctricos.

