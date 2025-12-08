El proyecto de la Casa do Maior de Cerdido todavía no será una realidad este año

Imagen de archivo de una visita de Fabiola García a la Casa do Maior de Cariño AEIG

Entre los 20 centros que la Xunta anunció que pondría en marcha el próximo mes de enero se encuentra la Casa do Maior en el concello de Cerdido, incluida también en la resolución de la última convocatoria de ayudas para poner en marcha este tipo de instalaciones.

La aportación autonómica para este servicio en el municipio cerdidense es de 53.153 euros, según se incluye en la resolución.

Sin embargo, aunque la idea era poner en marcha las instalaciones este año y la ayuda estaba concedida de manera provisional, no se ha podido completar el desarrollo del proyecto, ya que se requería para formalizar la ayuda cierta documentación sobre algunas cuestiones infraestructurales –documentación técnica que acreditase el cumplimiento de la normativa aplicada y si se precisasen obras de adaptación o reforma, un informe que acreditase las condiciones referidas con posterioridad a su realización, entre otras cuestiones–, que no pudieron, como confirma la promotora de la iniciativa, completarse este año, lo que no impide que la idea siga en marcha y se pueda optar a una siguiente convocatoria.

La Xunta informó este fin de semana de la extensión de las Casas do Maior por distintos concellos de la comarca, con lo que suman plazas gratuitas para la atención a las personas mayores, cinco por equipamiento, indicando que se abrirían en Cerdido, Camariñas(2), Muxía (2), Boqueixón (2), Carnota, Dumbría, Mazaricos, Ponteceso y Fisterra.

En el caso de Cerdido, al menos, deberá esperar algo más.