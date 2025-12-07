La zona rural de las comarcas sumará una nueva Casa do Maior en el concello de Cerdido

Imagen de archivo de una visita de Fabiola García a la Casa do Maior de Cariño AEIG

Cerdido cuenta los días para abrir las puertas de su nueva Casa do Maior. La Xunta prevé que entren en funcionamiento, entre lo que resta de mes y el próximo enero, 20 recursos de este tipo, entre los que se encuentra el de la localidad de Ortegal. Con ellos se rozarán las 160 en toda Galicia, “sumando arredor de 800 prazas gratuitas para a atención das persoas maiores, cinco por equipamento”, exponen desde la Consellería de Política Social e Igualdade.

Tal y como se recoge en la resolución de la última convocatoria de ayudas para sacar adelante este tipo de instalaciones, la Casa do Maior de Cerdido contó con una aportación autonómica de 53.153 euros.

100% gratuita

El gobierno gallego comenzó hace seis años a impulsar la creación de estos centros, poniendo a disposición de los emprendedores subvenciones que cubran las obras necesarias, así como el mantenimiento de la actividad en los mismos. En ellas se garantiza que las personas mayores de los municipios rurales poco poblados puedan tener acceso a una atención individualizada, 100% gratuita, sin tener que salir de su entorno.

Dicha prestación comprende la manutención, la higiene y el desarrollo de diversas actividades cognitivas y de ocio. Esta atención se presta, explican desde el departamento autonómico, un máximo de ocho horas al día, de lunes a viernes, en un horario flexible durante todo el año –salvo en jornadas festivas o durante el mes de vacaciones, en el que la Casa do Maior permanecerá cerrada al público–.

“A Xunta aposta por continuar estendendo estes centros por todo o territorio galego porque melloran a calidade de vida das persoas maiores, facilitan a conciliación das familias, axudan a fixar poboación no rural e a dinamizar a economía dos concellos nos que se asentan”, aseveran desde el Consellería de Política Social e Igualdade.