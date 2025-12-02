El segundo concurso de arreglos exteriores de Navidad en Cerdido cierra el plazo este lunes

Fotografía ganadora de la anterior, y primera, edición del Concurso de Arranxos Exteriores de Nadal en Cerdido Cedida

El Concello de Cerdido celebra la segunda edición del Concurso de Arranxos Exteriores de Nadal con el objetivo de engalanar las calles con las tonalidades típicas de estas fechas y fomentar la creatividad de los vecinos y vecinas. Las personas interesadas en participar en esta propuesta, cuyo ganador se llevará una cesta con productos para las fiestas, podrán inscribirse hasta el 8 de diciembre.

Cualquier persona que viva en el municipio podrá apuntarse, siempre que cumpla los requisitos estipulados en las bases, así como negocios u otros establecimientos de la zona, aun participando a título individual, presentando arreglos decorativos diferentes.

Las solicitudes se presentarán en las oficinas municipales o a través del correo cultura@cerdido.es, indicando nombre y apellidos, teléfono, lugar y parroquia, además de adjuntar una fotografía del “arranxo”.

El ganador, que se anunciará el 2 de enero, será elegido mediante votación popular, hasta el 31 de diciembre, por Facebook (con un “me gusta” o “me encanta” en la imagen elegida), WhatsApp (enviando la valoración, nombre y apellidos) o físicamente en dichas oficinas.