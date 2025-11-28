El Concello de Cerdido celebra la primera edición del San Martiño Literario

Imagen de archivo del área recreativa do Castro, en Cerdido, donde se desarrollará el San Martiño Literario Cedida

Hasta nueve autores participarán esta tarde, a partir de las 18.00 horas en el área recreativa do Castro, en el municipio de Cerdido, en la primera edición del San Martiño Literario, un encuentro organizado por el Concello con el objetivo de revalorizar los universos de la literatura y la poesía, así como la música.

Las instalaciones municipales localizadas sobre el antiguo asentamiento castreño acogerán esta propuesta, que contará con las intervenciones de los siguientes autores y autoras: José Vázquez Liste, Xoán Pedreira, Carmen Presedo, Edita Nogueira, José Luis Graña, Paco Vila, Santiago Rodríguez y Amalia Díaz.

El evento contará con una programación que incluye la oferta de música, a cargo de J. M. Espiñeira, y el recital de una selección de poemas, algunos de creación propia y otros firmados por diversos autores. Asimismo, antes de empezar dará la bienvenida el alcalde de Cerdido, Alberto Rey, que estará acompañado de la concejala de Cultura, Amalia Díaz.

Desde el gobierno municipal realizan una invitación al vecindario a asistir como público a esta primera edición de un encuentro “pioneiro na localidade”, que además será de utilidad para conocer el talento cultural que existe en la comarca.