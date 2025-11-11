Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cerdido

Nuevo firme para la AC-102 a su paso por Cerdido y Cedeira

La Xunta ha invertido 849.000 euros en la intervención, ya culminada

Redacción
11/11/2025 16:05
Un momento de la visita de Aneiros, esta martes, a Cerdido
Un momento de la visita de Aneiros, esta martes, a Cerdido
Xunta

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta ha invertido 848.728 euros en los trabajos de mejora de la carretera autonómica AC-102, a su paso por los municipios de Cedeira y Cerdido. Precisamente a este último concello se desplazó este martes la delegada territorial del gobierno gallego en Ferrol, Martina Aneiros, que comprobó junto al alcalde de la localidad, Alberto Rey, el resultado de las tareas acometidas para adecuar el firme.

La intervención, ya culminada, supuso regularizar las zonas más deterioradas, con el fresado del firme en determinados puntos y su reposición en diferentes tramos, “seguida dun recrecemento, coa finalidade de mellorar as condicións de circulación e seguridade viaria”, explican desde la Xunta, añadiendo que la actuación culminó con el repintado de la señalización horizontal. Aneiros recordó que esta es una de las cuatro carreteras de titularidad autonómica en Ferrolterra en las que el gobierno gallego actuó en los últimos meses.

Representantes autonómicas en el vial de Monfero

La Xunta invierte cerca de 750.000 euros en pavimentar la AC-151 a su paso por Monfero

A ella se suman la AC-862, la AC-100 y la AC-151. La inversión conjunta en estos viales rondó los 3,2 millones de euros. La delegada territorial aprovechó para recordar el compromiso de la Xunta con “seguir mellorando a rede de estradas autonómica para reforzar a seguridade viaria e a comodidade dos usuarios, así como para impulsar unha mobilidade máis sustentable no territorio”.

