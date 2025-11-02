Cerdido anima a sus vecinos a ir al plató del “Quen anda aí?” en un autobús gratuito

Plato de "Quen anda aí?" TVG

El Concello de Cerdido, a través de sus redes sociales, está animando a todos los vecinos a llenar el autobús que el próximo martes 5 de noviembre partirá del edificio consistorial.

El destino es el plató de la Televisión de Galicia desde donde se emite “Quen anda aí?”, el exitoso magazine vespertino. Las personas que lo deseen tendrán que estar allí a las 14.00 horas.