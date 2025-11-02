Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cerdido

Cerdido anima a sus vecinos a ir al plató del “Quen anda aí?” en un autobús gratuito

Saldrá el próximo miércoles a las 14.00 horas del consistorio

Redacción
02/11/2025 22:28
Plato de "Quen anda aí?"
Plato de "Quen anda aí?"
TVG

El Concello de Cerdido, a través de sus redes sociales, está animando a todos los vecinos a llenar el autobús que el próximo martes 5 de noviembre partirá del edificio consistorial.

El destino es el plató de la Televisión de Galicia desde donde se emite “Quen anda aí?”, el exitoso magazine vespertino. Las personas que lo deseen tendrán que estar allí a las 14.00 horas.

Te puede interesar

Mapa del extenso despliegue de la fragata "Méndez Núñez"

Las anécdotas de más de seis meses de travesía recorriendo medio mundo en la fragata "Méndez Núñez"
Montse Fernández
Felipe VI condecorando al cariñés, director del club náutico

El rey Felipe VI condecoró al cariñés Manuel Fraga, director del club náutico de Palma
Redacción
Tejera conduce la pelota ante un futbolista del Tenerife

El Racing de Ferrol perdió una batalla, pero no la guerra
Juan Quijano
El ideal gallego

Jornada de huelga para reclamar "condicións dignas" en los SAF y residencias ferrolanas
Redacción