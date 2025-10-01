La III Marcha Ciclista llega a Cerdido el 11 de octubre

Imagen de archivo de una marcha ciclista en la comarca - I Daniel Alexandre

El próximo sábado 11 de octubre se celebrará la III Marcha Ciclista de Cerdido. La iniciativa, que cuenta con la colaboración de la ANPA Os Carrís, partirá del CEIP A Barqueira a las cuatro de la tarde para realizar un recorrido de unos seis kilómetros, hasta llegar al Área Recreativa O Castro.

Los interesados en tomar parte pueden ponerse en contacto con la asociación de padres y madres o llamar al número de teléfono 674 213 753, antes de mañana día 3.

Los menores, explican desde el ejecutivo local, deberán ir acompañados de un adulto y el uso de casco es “imprescindible”, remarcan