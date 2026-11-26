La Serra da Capelada protagonizará dos de las charlas AEIG

La Asociación Fragas do Ortegal organiza, a principios de diciembre y con la colaboración del Concello de Cariño, la primera edición de la Semana do Patrimonio Natural, una iniciativa que congregará, entre los días 7 y 11, cinco charlas de expertos sobre diferentes materias. Todas ellas se desarrollarán en horario de tarde, a partir de las 19.30 horas, en el local social del citado municipio.

La primera, el lunes 7, correrá a cargo de Eva Martínez e Iván Rodríguez, biólogos e investigadores especializados en el área de Botánica de la facultad de Ciencias de la UDC. Ambos abordarán la ‘Conservación da diversidade da flora galega na Serra da Capelada’.

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A la jornada siguiente, el turno será para el ingeniero agrónomo Emilio Benayas, que disertará sobre las ‘Variedades galegas de oliveira: Mansa e Brava’. El miércoles el protagonismo recaerá en ‘A biodiversidade, o outro valor do Ortegal’, la charla que impartirá el cofundador de la Sociedade Galega de Historia Natural Xan Rodríguez Silvar.

A Capelada volverá a centrar el coloquio el jueves 10. Lo hará en ‘Salvar a fraga: extratexias para frear o avance do eucalipto’, a cargo de Cosme Damián Romay, del Grupo Naturalista Hábitat. Por último, la Semana do Patrimonio Natural do Ortegal se despedirá el día 11 con un ‘Asalto Literario’. En él tomarán parte Rafael López Loureiro y Antón Cortizas, que estarán acompañados y amenizados, tal y como figura en el cartel, por los integrantes de Nordeste Callado.