Un momento del encuentro entre ambas partes Portos de Galicia

La presidenta de Portos de Galicia, Natalia Botana, mantuvo este viernes un encuentro con la regidora de Cariño, Ana María López, con el objetivo de avanzar en la creación de un museo de la conserva en una de las antiguas conserveras que se encuentran en desuso en la zona portuaria de la localidad.

Cariño podría contar, con apoyo de la Xunta, con un museo dedicado a la conserva Más información

Ambas partes acordaron la firma de un convenio de colaboración para la cesión de las instalaciones. Botana informó a López de la documentación sectorial necesaria para la recuperación del inmueble para tal fin.