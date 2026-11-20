Cariño
Cariño y Portos avanzan en la tramitación para crear un museo de la conserva
Ambos acordaron la firma de un convenio para la cesión de una nave situada en el puerto
La presidenta de Portos de Galicia, Natalia Botana, mantuvo este viernes un encuentro con la regidora de Cariño, Ana María López, con el objetivo de avanzar en la creación de un museo de la conserva en una de las antiguas conserveras que se encuentran en desuso en la zona portuaria de la localidad.
Ambas partes acordaron la firma de un convenio de colaboración para la cesión de las instalaciones. Botana informó a López de la documentación sectorial necesaria para la recuperación del inmueble para tal fin.